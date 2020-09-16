مبيعات التجزئة الأمريكية تظهر المزيد من التباطؤ مع إنتهاء المعونات الحكومية

وكالات _ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم، أن مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر آغسطس، قد نمت بأبطأ معدل لها في أربعة أشهر، حيث تراجع الإنفاق في أعقاب انتهاء معونات البطالة الحكومية الإضافية مع نهاية شهر يوليو.

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وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، إن مبيعات التجزئة الإجمالية قد حققت نمواً بـ 0.6٪ فقط في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تترقب إرتفاعاً أكثر إثارة بنسبة 1.0٪. كما تم تنقيح رقم شهر يوليو من القراءة الأولية البالغة 1.2٪ إلى 0.9٪.

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وبالمثل، تباطأ النمو في مبيعات التجزئة الأساسية، والتي تستبعد المبيعات الموسمية لمركبات النقل، لينخفض إلى 0.7٪، من الرقم المنقح للشهر السابق، والبالغ 1.3٪.

وتتماشى هذه الأرقام مع البيانات الأخرى التي صدرت مؤخراً وأظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة قد فقد ديناميته في الأسابيع الأخيرة، بعد أن كان قد إنتعش بقوة من أدنى مستوياته التي شهدها الربع الثاني من العام، مع بدء تفشي وباء كورونا في البلاد.

وكانت بيانات الإنتاج الصناعي والإنتاج التصنيعي لشهر أغسطس، والتي صدرت يوم أمس الثلاثاء، قد رسمت صورة مشابهة للمشهد الاقتصادي الأمريكي.

وصدرت هذه البيانات قبل ساعات قليلة من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي لنتائج اجتماع السياسة النقدية، والذي يختتم أعماله اليوم بعد يومين من المداولات.

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