متوسط الدولار يواصل الاستقرار قرب 15.80 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – واصل الدولار استقراره أمام الجنيه، في غالبية بنوك القطاع المصرفي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بعد موجة هبوط تدريجي دامت لنحو أسبوعين.

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وسجل المتوسط المرجح لسعر الصرف ارتفاعا طفيفا للغاية، ليبلغ 15.7081 جنيه للشراء و15.8081 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، مقابل 15.7072 جنيه للشراء و15.8072 جنيه للبيع أمس الثلاثاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار الصرف في البنوك، واصل الدولار ثباته في بنوك الأهلي المصري ومصر وعوده عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وفي التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

كما واصل الدولار استقراره في كل من: الإسكندرية وبلوم وكريدي أجريكول عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي بنك إتش إس بي سي عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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فيما خفض بنك قناة السويس الدولار قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع بختام تعاملات الثلاثاء.

ورفع 3 بنوك هي: التعمير والإسكان والأهلي الكويتي والمصري الخليجي، سعر الدولار قرشا واحدا، ليبلغ 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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