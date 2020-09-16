– قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تشهد روسيا فجوة حجمها 450 مليار روبل (ستة مليارات دولار) في ميزانية 2020 بسبب اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط العالمي. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد الثاني والأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير روسي: فجوة 6 مليارات دولار بميزانية 2020 بسبب اتفاق أوبك+ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.