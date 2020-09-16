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مكتب أبوظبي للاستثمار يفتح فرعا في تل أبيب

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– قال مكتب أبوظبي الإعلامي يوم الأربعاء إن مكتب أبوظبي للاستثمار سيفتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب، وذلك عقب تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

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وأضاف في بيان على تويتر أن مكتب تل أبيب سيكون “الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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