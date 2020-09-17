الهند تقترب من حاجز 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

_ أظهرت بيانات من وزارة الصحة اليوم الخميس، أن الهند سجلت قفزة قياسية أخرى في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع رصدها 97894 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وبتسجيلها 5.12 مليون حالة إجمالا، تعد الهند ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم من الفيروس خلف الولايات المتحدة التي يبلغ عدد الحالات فيها حوالي 6.6 مليون.

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وارتفعت الوفيات قليلا بعد أن ظلت منخفضة نسبيا إلى الآن، وسجلت البلاد أكثر من ألف حالة وفاة يوميا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الخميس إن 1132 شخصا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب المرض إلى 83198.

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