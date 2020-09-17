طرح 125 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي والمتوسط كمرحلة أولى

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعى – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

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وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، موضحة أن الوحدات المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبري ومعظم المحافظات.

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وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تمت الموافقة على طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعى بمساحة 75 م2 (غرفتين وصالة)، بنظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بالمناطق التالية: السماكين بمحافظة الإسماعيلية، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبنى مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق على تنفيذ 3 مسطحات محال بالغردقة وحضانة + مسطح محال بمرسى علم وحضانة، لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي.

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