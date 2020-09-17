إيني تقترح بناء مصافي تكرير حيوية في أبوظبي

_ قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني اليوم الخميس، إن مجموعة الطاقة الإيطالية اقترحت بناء مصافي تكرير حيوية في أبوظبي. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتركز شركة النفط الإيطالية الكبيرة على تطوير تكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة في السنوات القليلة الماضية إذ تكثف استعداداتها لمستقبل خال من الكربون. اضغط لتحميل العدد الثالث والأربعون من نشرة دوت الخليج وقال ديسكالزي في مؤتمر عبر الإنترنت “التكنولوجيا أصبحت ورقة تفاوض للتحدث بلغة مختلفة…في مجالات النفط والغاز”. وأبرمت إيني في الآونة الأخيرة سلسلة من اتفاقات النفط والغاز في أبوظبي، من بينها شراء حصة 20 بالمئة في أدونك للتكرير. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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