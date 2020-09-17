كيا توقف تشغيل مصنعين في كوريا بعد إصابة 8 عمال بكورونا

وكالات _ أعلنت شركة كيا موتورز، ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم وقف تشغيل اثنين من مصانعها في كوريا الجنوبية بعد تأكيد إصابة 8 عمال على الأقل في المصنعين بفيروس كورونا المستجد.

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وال متحدث باسم الشركة إن كيا أوقفت تشغيل مصنعين في كوانجميونج، جنوب سيئول، اعتبارا من وقت متأخر من أمس الأربعاء وأرسلت جميع عمال المصنع إلى منازلهم.

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يذكر أن كيا موتورز تمتلك 8 مصانع في كوريا الجنوبية – مصنعان في كوانجميونج و3 مصانع في كل من هواسونج وكوانججو – و7 مصانع في الخارج – 3 مصانع في الصين ومصنع واحد في كل من الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمكسيك والهند. وتبلغ طاقتها الانتاجية الإجمالية 84ر3 مليون سيارة سنويا .

وكانت كيا موتورز قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع مبيعاتها خلال أغسطس الماضي بنسبة 2ر5 في المئة سنويا نتيجة تراجع الطلب على السيارات في ظل جائحة كورونا.

وقالت الشركة إنها باعت 216945 سيارة خلال أغسطس الماضي مقابل 228741 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، تراجعت مبيعات كيا بنسبة 11% لتصل إلى مليون و603791 سيارة مقابل مليون و807970 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

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