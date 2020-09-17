الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

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وكالات _ سجلت الليرة التركية اليوم أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار.
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ولفتت وكالة “بلومبرج” للأنباء إلى أن هذا التراجع يأتي غداة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي، ما أضعف شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.
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وتراجعت الليرة بـ 0.3% ليصل سعر صرف الدولار إلى 5212ر7 ليرة صباح اليوم.
وخسرت الليرة التركية 21% من قيمتها هذا العام، لتصبح ثاني أسوأ عملة أداء في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.
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