الدولار يستأنف التراجع في بنوك الأهلي والتجاري الدولي والعربي الإفريقي

شاهندة إبراهيم – انخفض سعر صرف الدولار، حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، قرشا واحدا، في 6 بنوك منها الأهلي المصري والتجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

اضغط لتحميل العدد الثالث والأربعون من نشرة دوت الخليج

كما انخفض الدولار قرشا في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي، ليبلغ 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى الأمس 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية فقد سعر صرف الدولار قرشا أيضا مسجلا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بدلا من 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وخفض كل من التعمير والإسكان والأهلي الكويتي سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا، ليسجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الدولار في بنوك: مصر وعوده والمصري الخليجي عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وكذلك في بلوم وكريدي أجريكول عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

وظل الدولار محافظًا على مستواه في بنك قناة السويس، بالغًا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي إتش إس بي سي عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج