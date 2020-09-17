مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع عن مكاسبه بمنتصف التعاملات بضغط من التجاري الدولي

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 11070 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 1.13%، متداولا عند مستوى 67.33 جنيه.

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في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.31%، و 1.17% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 737.110 مليون جنيه على 173 شركة من خلال 27325 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 86 شركة مقابل تراجع 67 في حين لم تتغير أسعار 19.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 74.719 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 74.840 مليون جنيه، مقابل 121.001 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 55.602 مليون جنيه، منها 35.244 مليون جنيه للأفراد، و20.358 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 19.117 مليون جنيه، منها 15.554 مليون جنيه للمؤسسات، و3.562 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.97%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 9.54%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.29%.

في حين تصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.81%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 7.04%، ثم سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 4.72%.

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