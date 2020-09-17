أبو هشيمة: افتتاح مصنع أسمنت المصريين بسوهاج بداية العام الجديد

فاروق يوسف _ كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعات حديد المصريين وأسمنت المصريين وإعلام المصريين، عن اعتزامه افتتاح مصنع أسمنت المصريين بسوهاج، بداية العام المقبل.

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أضاف أبو هشيمة في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 4.5 مليار جنيه، وأنه سيكون النواة الاستثمارية الأولى لمجموعة المصريين في العام الجديد.

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ويأتي افتتاح مصنع الأسمنت الجديد كأولى توسعات رجل الأعمال أبو هشيمة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكان أبو هشيمة قد أكد في حواره مع جريدة دوت الخليج في العدد الصادر يوم 21 يونيو الماضي، أن تداعيات كورونا لحقت بعملياته الاستثمارية، وأرجأت بعض المشروعات الجديدة، كان من بينها مصنع أسمنت المصريين بسوهاج، والذي كان مقررًا افتتاحه في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن خطة التعامل مع أزمة كورونا كان هدفها الرئيسي الحفاظ على صحة وسلامة العمالة والموظفين بالمجموعة، والتي تطلبت تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة في جميع مواقع العمل.

وقال إن أزمة كورونا فرضت تحديات عديدة ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما على مستوى العالم كله، وهو ما يتطلب وضع خطط مبتكرة والاهتمام ببعض الأنشطة والقطاعات التي تكون بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مثل ريادة الأعمال وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن مثل هذه القطاعات تتمتع بالقدرة على إضافة عناصر تنمية متعددة، وتوفر فرص عمل عديدة.

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