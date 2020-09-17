شيري تيجو 7 وهيونداي إكسنت RB.. أبرز السيارات المجمعة محليا لأول مرة في 2020

شاهندة إبراهيم – قدمت مجموعة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وجيلي ومازدا في السوق المحلية، طرازين تم تجميعهما محليًا لأول مرة في 2020 وبالتعاون مع مجموعة أبو الفتوح أوتوموتيف، وينتمي إحداهما لمنشأ صيني والآخر كوري وهما: شيري تيجو 7 وهيونداي إكسنت RB.

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وكشف الوكيل المحلي للعلامة الكورية المجمعة محليًا لأول مرة هيونداي إكسنت RB موديل 2021 في إغسطس الماضي، وقدمها من خلال 4 فئات مختلفة من التجهيزات بأسعار تبدء من 205 إلى 240 ألف جنيه.

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هيونداي إكسنت RB موديل 2021

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل، قدرت أسعار الفئة الأولى بنحو 205 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثانية بقيمة 215 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة تُعرض 220 ألف جنيه، والفئة الراباعة الأعلى تجهيزًا بسعر 240 ألف جنيه.

وزودت سيارات هيونداي إكسنت RB المنتمية لنمط المركبات السيدان العائلية بمحرك رباعي السلندرات بسعة 1600 سي سي، وبقوة حصانية 125 حصان، مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وفي مطلع شهر يونيو الماضي، أزاحت شركة “غبور” الستار عن أيقونتها الجديدة كليًا شيري تيجو 7 المُجمعة محليًا موديل 2020 لأول مرة.

وقدمت الشركة السيارة الجديدة بمحرك تربو 1.5 سي سي بناقل حركة cvt من 6 سرعات، من خلال العالم الإفتراضي عبر بث حي بموقعي الفيس بوك واليوتيوب.

وجاءت شيري تيجو 7 موديل 2020 بفئتين من التجهيزات والكماليات، لتأتي النسخة القياسية bass line بسعر رسمي 269 ألف و900 جنيه، فيما سعرت الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا high line بنحو 295 ألف جنيه.

وتتمتع العلامة الصينية المُجمعة محليًا بفرش جلد لمقاعدها واتساع مقصورتها وتأتي بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق كما تتوافر بها 2 وسادة هوائية.

وتُعتبر السيارة الجديدة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات نمط SUV مناسبة لعدة شرائح من المستهلكين بحيث تخاطب الشباب وعائلية في نفس الوقت، وتأتي بقوة حصانية 145 وعزم أقصي للدوان 210 نيوتن متر.

ويُذكر أن “غبور” كانت قد قدمت شيري تيجو 7 لأول مرة بالسوق المصرية في النصف الأول من 2019.

وفي يوليو الماضي، طرحت مجموعة جي بي أوتو، شيري تيجو 7 موديل 2021، وتم تقديمها من خلال فئتين من التجهيزات.

شيري تيجو 7 موديل 2021

وحدد الوكيل المحلي أسعار الفئة القياسية الأولى بنحو 273 ألف جنيه، فيما قدم الفئة الأعلى كاملة التجهيز بقيمة وصلت إلى 297 ألف جنيه.

وتأتي سيارات شيري تيجو 7 المجمعة محليًا ذات نمط SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتمتع باتساع مقصورتها لتناسب الاحتياجات العائلية، كما دعمت بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات، يستخرج قوة 145 حصان، مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر.

ويُشار إلى أن، كان الوكيل الرسمي قد رفع أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2021 بزيادة ثابتة قدرها 2000 جنيه في سبتمبر الجاري، لتُباع الفئة القياسية بنحو 275 ألف جنيه بدلًا من 273 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الكاملة بسعر جديد 299 ألف جنيه، في مقابل 297 ألف جنيه قبل الزيادة.

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