البورصة تتراجع 0.37% في ختام التعاملات بضغط التجاري الدولي

رنا ممدوح _ اختتم مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.34%، وأغلق عند مستوى 11050 نقطة، بضغط من سهم البنك التجاري الدولي.

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وانخفض السهم صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر إلى مستوى 67.36 جنيه، بتراجع 1.09%.

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في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.34%، و 1.08% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.495.433 مليار جنيه على 183 شركة من خلال 53.559 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 93 شركة مقابل تراجع 71 في حين لم تتغير أسعار 19.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 158.256 مليون جنيه، منها 154.909 مليون جنيه للمؤسسات، و3.347 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 118.655 مليون جنيه، منها 71.468 مليون جنيه للأفراد، و47.187 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي مشتريات بقيمة 39.601 مليون جنيه، منها 33.614 مليون جنيه للمؤسسات، و5.986 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 74.98% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على20.41% والعرب على 4.61% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 31.80% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.19%.

وتصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.97%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 9.61%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.32%.

في حين تصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.15%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 7.11%، ثم سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 6.85%.

يري عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أنه على الرغم من تراجع EGX30 بجلسة اليوم إلى أن أداء أغلب الأسهم يشير باقتراب نهاية الحركة التصحيحية واسعة المدى.

وتوقع عبد الفتاح، أن تشهد جلسات النصف الثاني من شهر سبتمبر قفزة صعود جديدة تبدأ باستهداف مستوى المقاومة الأولى 11200 نقطة، وبقيادة أسهم القيادات.

وفيما يخص القطاعات، فوجد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أنها تترقب لخبر خفض سعر الغاز والذي من شأنه أن يجعل من القطاع الصناعي والشركات المعتمدة على الطاقة في إنتاجها الحصان الأسود حتى نهاية العام الحالي.

ومن جانبه توقع مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، أن تستهدف البورصة قمة جديدة على المدى المتوسط عند 11600 نقطة، مع إعطاء نظرة إيجابية لملامح السيناريو القادم.

وراهن عجينة على كلا من قطاع البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية في قيادة موجة الصعود المرتقبة.

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