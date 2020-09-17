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اليوان الصيني يواصل مكاسبه مقابل الدولار ويصعد لأعلى مستوى في 16 شهرا

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CairoBank

شينخوا _ واصل سعر التكافؤ المركزي للعملة الصينية الرنمينبي، أو اليوان، مكاسبه اليوم الخميس ليصل إلى مستوى مرتفع جديد في 16 شهرا مقابل الدولار الأمريكي.

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وارتفع اليوان 150 نقطة ليصل إلى 6.7675 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أقوى مستوى منذ 9 مايو 2019، وفقا لنظام تجارة النقد الأجنبي الصيني.

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وفي سوق النقد الأجنبي الفوري في الصين، يُسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمئة من سعر التعادل المركزي في كل يوم تداول.

ويعتمد معدل التكافؤ المركزي لليوان مقابل الدولار الأمريكي على متوسط مرجح للأسعار يقدمه صناع السوق، قبل افتتاح سوق ما بين البنوك (الإنتربنك) في كل يوم عمل.

وبعد الارتفاع المستمر، لا يزال سعر صرف الرنمينبي مقابل سلة من العملات ضمن النطاق المعقول، وفقا لما ذكر لي ليو يانغ، أحد كبار المحللين في بنك التجار الصيني.

وتوقع لي أن يمدد سعر الصرف الفعال لليوان مساره الصعودي، مدعوما بعوامل أكثر إيجابية في الأساسيات الاقتصادية للصين في بقية عام 2020.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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