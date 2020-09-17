الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع تباطؤ تعافي سوق العمل

_ فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية سجلت مستويات مرتفعة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج بينما واصلت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا انخفاضها إذ كانت أسهم أبل وأمازون.كوم من بين أكبر المتراجعين على المؤشر ناسداك. اضغط لتحميل العدد الثالث والأربعون من نشرة دوت الخليج وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 198.20 نقطة أو ما يعادل 0.71 بالمئة إلى 27834.18 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 38.63 نقطة أو ما يعادل 1.14 بالمئة إلى 3346.86 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 254.42 نقطة أو 2.30 بالمئة إلى 10796.05 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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