ألمانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 منذ أبريل

شينخوا _ سجلت ألمانيا 2194 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمس، وهى أعلى حصيلة إصابات يومية بالمرض منذ شهر أبريل، حسبما ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم (الخميس).

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 265857 بينما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض إلى 9371.

اضغط لتحميل العدد الثالث والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج