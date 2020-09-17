ألمانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 منذ أبريل

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شينخوا _ سجلت ألمانيا 2194 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمس، وهى أعلى حصيلة إصابات يومية بالمرض منذ شهر أبريل، حسبما ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم (الخميس).
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ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 265857 بينما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض إلى 9371.
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