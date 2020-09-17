مرشحو مصر والمكسيك ومولدوفا خارج سباق قيادة منظمة التجارة العالمية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز يوم الخميس إن مرشحي المكسيك ومصر ومولدوفا لقيادة منظمة التجارة العالمية خرجوا من السباق.

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ومن المقرر أن تعلن المنظمة يوم الجمعة عن الخمسة مرشحين من أصل ثمانية الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة.

وقال حامد ممدوح مرشح مصر لرويترز إنه خرج مع مرشحي المكسيك ومولدوفا.

وقال أحد المصادر إنه كان هناك دعم قوي من دول أمريكا اللاتينية وآسيا لمرشح المكسيك خيسوس سياد، لكن قرار الاتحاد الأوروبي دعم مرشحين آخرين أضعف فرصه.

ولم يرد الفريقان اللذان قادا الحملتين الدعائيتين لمرشح مولدوفا تيودور أوليانوفسكي وسياد حتى الآن على طلب للتعقيب.

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