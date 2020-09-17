الارشيف / مال وأعمال

فرنسا تسجل أعلى عدد من إصابات كورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

CairoBank

_ أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية يوم الخميس أن فرنسا سجلت عددا قياسيا من المصابين بفيروس بلغ 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد.

هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل أعلى عدد من إصابات كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا