مبيعات التجزئة في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع على أساس شهري في أغسطس

وكالات _ ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة على أساس شهري بواقع 0.8% في أغسطس الماضي.

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وكانت التوقعات تشير إلى صعود بنسبة 0.7%، في حين كانت القراءة السابقة لشهر يوليو عند 3.7%.

ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حين ارتفعت 2.8 بالمئة، مقابل توقعات بنمو سنوي ثلاثة بالمئة.

وتخطت مبيعات التجزئة البريطانية بالفعل مستويات ما قبل كوفيد في يوليو وترتفع الآن أربعة بالمئة مقارنة مع ما قبل الأزمة.

لكن الانتعاش يخفي انقساما حادا بين تجار التجزئة عبر الإنترنت وفي المتاجر التقليدية، إذ ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت والطلب بالبريد 34.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، بينما يواجه العديد من تجارة التجزئة التقليديين خارج قطاع البقالة صعوبات بسبب تراجع الإقبال.

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