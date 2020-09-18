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تيك توك قد يطرح للاكتتاب العام في حال موافقة ترامب على صفقة أوراكل

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وكالات _ تعتزم شركة بايت دانس طرح تطبيق تيك توك للاكتتاب العام، حال إقرار البيت الأبيض صفقة أوراكل المتحملة بشأن التطبيق في الولايات المتحدة وذلك بحسب مصادر لرويترز

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وقالت المصادر إن الطرح لشركة تيك توك سيحدث في الولايات المتحدة.

وبحسب آخر التقديرات فإن القيمة السوقية لشركة بايت دانس المالكة للتطبيق تبلغ 140 مليار$ لتعد الشركة الخاصة الأكبر من حيث القيمة السوقية في العالم.

وتنتظر شركة أوراكل موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شراء حصة في التطبيق بنحو 20٪.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن وزارة الخزانة الأميركية وافقت بشكل مبدئي على بنود صفقة الاستحواذ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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