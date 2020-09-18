تقلص نمو طلب الغاز في الصين إلى 4.2 % بسبب الجائحة

وكالات _ قال تقرير بحثي حكومي إن من المتوقع نمو استهلاك الغاز الطبيعي في الصين 4.2 بالمئة في 2020، وهي أبطأ وتيرة في خمس سنوات، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تباطؤ النشاط الاقتصادي وأثرت سلبا على طلب الطاقة.

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وقال التقرير الصادر عن قسم النفط والغاز بإدارة الطاقة الوطنية إن الطلب على الغاز الطبيعي نما 1.5 بالمئة فقط في النصف الأول، وتتوقع الإدارة استهلاك ما إجماليه 320 مليار متر مكعب في 2020.

ويتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي في العام الجاري 189 مليار متر مكعب، بزيادة تسعة بالمئة مقارنة مع 2019. بينما من المتوقع أن تصل واردات الغاز في 2020 إلى 140 مليار متر مكعب، 50 مليار متر مكعب من خطوط أنابيب الغاز و90 مليار متر مكعب من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وقال التقرير “تفشي فيروس كورونا أثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى صعيد الطاقة في الصين. وبالتالي، فإن معدل نمو الطلب على الغاز الطبيعي انحسر بشكل كبير”.

وكان الطلب على الغاز الطبيعي يلقى الدعم من استهلاك قطاع الغاز بالمدن، الذي تضرر بشكل محدود من الجائحة وسجل نموا يزيد عن عشرة بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول وفقا للتقرير.

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