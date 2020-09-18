- 1/2
- 2/2
وكالات _ أظهرت أبحاث بنك أوف أمريكا أن صناديق الأسهم استقطبت ما يزيد عن 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأمريكية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال بنك أوف أمريكا إنه في “نوبة إقبال على الأسهم الأمريكية”، ضخ المستثمرون قرابة 24 مليار دولار في أسهم أكبر اقتصاد في العالم، في أكبر دخول للتدفقات منذ مارس 2018.
تأتي التدفقات بعد نزول المؤشر ناسداك عشرة بالمئة في أوائل سبتمبر.
ونزحت 58.9 مليار دولار من صناديق النقد وشهد الذهب أول خروج للتدفقات في أربعة أشهر بقيمة 400 مليون دولار.
في غضون ذلك، شهدت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوحا بقيمة 2.5 مليار دولار لكن صناديق الديون النامية سجلت دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم تستقطب أكبر تدفقات أسبوعية منذ مارس 2018 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.