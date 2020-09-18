الولايات المتحدة تحظر تطبيقي تيك توك ووي تشات اعتبارا من الأحد

وكالات _ أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد بسبب مخاطر تتعلق بـ”الأمن القومي”. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأوضحت الوزارة في بيان أن “الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية في استخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها”، منفذة بذلك تهديدات الرئيس دونالد ترامب وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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