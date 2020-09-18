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ناسداك يفتح مرتفعا مع انحسار مبيعات أسهم التكنولوجيا

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_ ارتفع المؤشر ناسداك عند الفتح، مغيرا مساره بعد يومين من انخفاض أسهم التكنولوجيا ذات الثقل، بينما ضغطت المخاوف بشأن ارتفاع حالات فيروس وتعثر التعافي الاقتصادي على المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وداو.

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وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 63.17 نقطة أو ما يعادل 0.58 بالمئة إلى 10973.45 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.11 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 27864.87 نقطة.

بينما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا فقط 0.37 بالمئة أو مستقرا تقريبا عند 3357.38 نقطة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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