الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شينخوا _ ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت أن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 14 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة من الخارج إلى 2720 حالة.

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وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن من بين الحالات الجديدة الوافدة من الخارج، تم الإبلاغ عن ست حالات في قوانغدونغ، وحالتين في كل من شانغهاي و سيتشوان و شنشي، وحالة في كل من لياونينغ وفوجيان.

وأضافت اللجنة أن من بين جميع الحالات الوافدة من الخارج، خرج 2549 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وما زال 171 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة من الخارج.

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