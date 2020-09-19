فولكس فاجن وفورد تدمجان جزءا من أساطيل الشركتين

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وكالات _ تقوم شركتا السيارات الألمانية “فولكس فاجن” والأمريكية “فورد” بدمج جزء من أساطيلهما.
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وقال متحدث باسم فولكس فاجن لوكالة بلومبرج للأنباء إن التسجيل كحليفين في المركبات التجارية الخفيفة لدى المفوضية الأوروبية من شأنه أن يساعد فولكس فاجن على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الكربونية، وعدم الاضطرار إلى دفع غرامة.
وأوضح المتحدث أنه لا يزال أمام فورد مهلة للامتثال لهذه القواعد، وهذا يصب في صالح فولكس فاجن.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أموال ستتدفق بين الشركات، أو حجمها. وفي عام 2019 أبرمت شركة “فيات” الإيطالية صفقة مماثلة مع “تيسلا” الأمريكية.
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