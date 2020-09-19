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_ أعلنت روسيا يوم السبت تسجيل 6065 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أول مرة تزيد فيها الأعداد اليومية المسجلة عن ستة آلاف منذ شهرين، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و97251.
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وقال المركز المعني بمكافحة كورونا إن 144 مريضا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 19339.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا الجديدة في روسيا تتخطى 6 آلاف للمرة الأولى في شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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