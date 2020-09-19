السعودية تسجل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم “السبت” عن تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329271 حالة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 309430 حالة. وأكدت الصحة تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4458 حالة وفاة. وقالت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 15383 والحالات الحرجة 1166 حالة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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