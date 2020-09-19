وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس مؤسس النساجون الشرقيون

أعلن اتحاد المستثمرين وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك ومؤسس شركة النساجون الشرقيون. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقال الاتحاد في بيان: “فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، وغيبَ الموتُ، رائدَ الصناعةِ المصرية محمد فريد خميس بعدَ صراعٍ مع المرض”. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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