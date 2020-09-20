دول الكوميسا توافق على تمديد العمل ببنود الاتفاقية ليونيو 2021

بكر بهجت وفاروق يوسف _ أصدرت السلطات الكينية تعميمًا لجميع الهيئات التجارية التابعة لها يفيد باستمرار معاملة السلع القادمة من الدول الأعضاء في الكوميسا بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، وذلك بعد موافقة الدول الأعضاء على تمديد العمل بالاتفاقية حتى يونيو من العام المقبل، وهو ما يعد تأكيدًا لما كشفته نشرة دوت الخليج في عددها الصادر بتاريخ 14 سبتمبر.

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وبحسب الخطاب الصادر عن الحكومة الكينية، والذي حصلت عليه جريدة «دوت الخليج» فإن الحكومة أرسلت تعليماتها لجميع الموظفين المشاركين في عمليات الإفراج عن البضائع بضرورة تنفيذ الإشعار القانوني بشكل فوري وسريع وفقًا للبضائع التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في قواعد منشأ الكوميسا.

وكانت بداية الأزمة قبل أسبوعين إذ أبلغت هيئة الجمارك الكينية الشركات المصرية المصدرة إليها وشركات دول الكوميسا، بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للشركات المصرية التي تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا، وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم.

ورفعت وزارة التجارة والصناعة حينها مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإجراء سلسلة اتصالات مع المجالس التصديرية بالقطاعات المعنية بسوق كينيا لرصد حجم الأضرار الناجمة عن تلك الرسوم، وأرسل قطاع الاتفاقيات التجارية بدوره خطابات إلى دول الاتفاقية البالغ عددها 20 دولة لعرض موقف الحكومة الكينية والتعرف على آراء دول الاتفاقية في القرار المفاجئ.

والأسبوع الماضي خاطبت الحكومة الكينية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، دول اتفاقية الكوميسا كافة بشأن الموافقة أولًا على تمديد العمل بالاتفاقية إلى يونيو من العام المقبل، وحث الدول الأعضاء في الاتفاقية على تسريع التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية «الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا» وذلك بهدف الاستغناء عن التمديدات الدورية.

وقال الخطاب، إنه ليس من المجدي أن تعمل الدول الأعضاء بموجب ترتيبات تجارية مختلفة بسبب عضويتها المتعددة في كتل تجارية مختلفة، الأمر الذي يستوجب توحيد الاتفاقيات، لافتًا إلى أن كينيا عضو في كل من اتفاقية شرق إفريقيا والكوميسا، وهي ملزمة بتوفير الوصول إلى السوق المعفاة من الرسوم الجمركية.

وتابع الخطاب أن كينيا بصفتها عضوًا في الكوميسا تلتزم بمنح معاملة تعريفية مسبقة للسلع القادمة من الدول الأعضاء في الكوميسا، مشيرة إلى أنها تجدد اقتراحها بتمديد الاتفاق إلى يونيو 2021، وأنه من المحتمل أن يتم قبول الاقتراح، وهو ما تم بالفعل.

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