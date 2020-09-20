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الولايات المتحدة تؤجل حظر تيك توك من متاجر التطبيقات لمدة أسبوع واحد

مال وأعمال حابي تبليغ
الولايات المتحدة تؤجل حظر تيك توك من متاجر التطبيقات لمدة أسبوع واحد
الولايات المتحدة تؤجل حظر تيك توك من متاجر التطبيقات لمدة أسبوع واحد
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وكالات _ قررت وزارة التجارة الأمريكية تأجيل موعد حجب تطبيق “تيك توك” الصيني للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، لمدة أسبوع حتى 27 سبتمبر.

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وأكدت الوزارة في بيان أن القرار الذي يلزم شركتي “أبل” و”جوجل” بحذف “تيك توك” من قائمة التطبيقات المتوفرة للتنزيل على منصتيهما سيدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 27 على 28 سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن تأجيل الإجراء يأتي في ظل “آخر التطورات الإيجابية” حول الموضوع، بقرار من الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة “” عن مصدر مطلع تأكيده أن هذا القرار يمنح مجموعة “بايت دانس” الصينية التي تملك “تيك توك” من جهة وشركتي “أوراكل” و”وولمارت” الأمريكيتين من جهة أخرى، وقتا لإتمام صفقة ستفضي بإنشاء شبكة جديدة ستحمل اسم “تيك توك غلوبال” وستتولى تشغيل عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، وسيكون مقرها في تكساس.

وأكد ترامب للصحفيين في وقت سابق من يوم السبت أنه “منح مباركته” لهذه الصفقة، مبديا قناعته بأنها ستخفف بالكامل المخاوف الأمنية لدى المسؤولين الأمريكيين بشأن التطبيق الصيني.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 