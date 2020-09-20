أخبار عاجلة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل قبل النوم مباشرة؟؟.. (مفاجأة) -
بينها الكلى والكبد.. الحبة السوداء تعالج ”11 مرض” ولها فوائد جمة لا يستغني عنها أحد -
أبل تكشف رسميًا عن مواصفات هواتفها الجديدة آيفون 12 بتقنية الـ 5G -
هندي يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع.. والسبب؟؟ -
اجتماع مرتقب لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن -
ياسمين الحواري تتعمد كشف بطنها وأردافها.. والجمهور يغازلها -
بعد تجديده آلياً.. 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي إلى منزلك -
رنا سماحة تكشف موعد زواجها وتفاصيل قصة حبها للملحن سامر ابو طالب ..فيديو -
الجمهور يرشح نادين نسيب نجيم لشخصية الملكة كليوباترا بدلا من جال جادوت ! -
إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا والجمهور قلق على مي عمر -

حسن شكري: القطاعات الدفاعية فرس رهان البورصة للمرحلة المقبلة

مال وأعمال حابي تبليغ
حسن شكري: القطاعات الدفاعية فرس رهان البورصة للمرحلة المقبلة
حسن شكري: القطاعات الدفاعية فرس رهان البورصة للمرحلة المقبلة
CairoBank

رنا ممدوح _ أكد حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، تفاؤله بملامح السيناريو المرتقب لاتجاهات البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على الرغم من تزايد الأخبار حول حدوث موجة ثانية من المستجد.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتوقع شكري عودة القطاعات الدفاعية، ومنها الاتصالات والأدوية والمستلزمات الطبية، لتكون فرس الرهان لتحقيق قفزة جديدة في الأداء وقيادة موجة الصعود المرتقبة.

واستند في رؤيته تلك إلى التقارير الصادرة عن أغلب مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي تنوعت ما بين نظرة إيجابية ومستقرة تجاه الاقتصاد المصري، مقارنة بالدول المناظرة لمصر.

ورجح العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، اعتماد البورصة على السيولة المحلية ( أفراد – مؤسسات) لكسر الاتجاه العرضي الراهن، واستهداف قمم جديدة حتى نهاية العالم.

اتجاهات البورصة المرتقبة إيجابية وتعتمد على السيولة المحلية لاختراق قمم جديدة

ورأى شكري، أن البورصة تترقب أيضًا زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال المصرية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت زيادة حصص الأجانب في أدوات الدين المحلية.

ومن ناحية أخرى، يرى أن اتجاه بعض الشركات المقيدة لتقسيم نشاطها في شركتين منفصلتين يلبي بعضًا من مطالب مستثمري سوق المال.

واعتبر شكرى أن قرار التقسيم الذي افتتحته شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ثم الحديد والصلب المصرية، ينوع من الفرص الاستثمارية، خاصة أن انخفاض عدد الشركات المقيدة بالبورصة كان من أبرز التحديات التي تواجه سوق المال.

وقال إن الشركات تتخذ قرار التقسيم لعدة أسباب، أبرزها زيادة رقعة استثماراتها، أو فرز وتجنيب نقاط الضعف والقوة داخل الشركة، وذلك لتعزيز الجانب الأقوى الذي من شأنه أن يعظم من الربحية.

وتصور أن يكون قرار تقسيم الشركات أحد البدائل المستحدثة على سوق المال أمام الشركات المقيدة لتغطية ما سببته تداعيات كورونا عليها.

وأوضح شكري، أنه على الرغم من الأعباء الإدارية التي قد تسببها زيادة حصة هذا الاتجاه بين الشركات المقيدة، على الرقابة المالية وإدارة البورصة للمراقبة والتدقيق على حقوق المساهمين، إلا أنه يؤثر إيجابيًّا على حركة التداول اليومي التي تنشط مع أي وافد مستحدث على البورصة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن شكري: القطاعات الدفاعية فرس رهان البورصة للمرحلة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 