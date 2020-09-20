إيديتا تحصل على قرض متوسط الأجل من البنك العربي بقيمة 105 ملايين جنيه

فاروق يوسف _ وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عقد قرض متوسط الأجل مع البنك العربي، وذلك بقيمة 105مليون جنيه، ولمدة 7 سنوات.
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وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن الغرض من القرض هو تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد.
وأكدت أن هذا القرض يندرج ضمن مبادرة المركزي المصري لدعم الصناعات والاستفادة من سعر الفائدة المخفضة والتي تبلغ 8%.
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