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إيديتا تحصل على قرض متوسط الأجل من البنك العربي بقيمة 105 ملايين جنيه

مال وأعمال حابي تبليغ
إيديتا تحصل على قرض متوسط الأجل من البنك العربي بقيمة 105 ملايين جنيه
إيديتا تحصل على قرض متوسط الأجل من البنك العربي بقيمة 105 ملايين جنيه
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فاروق يوسف _ وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عقد قرض متوسط الأجل مع البنك العربي، وذلك بقيمة 105مليون جنيه، ولمدة 7 سنوات.

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وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن الغرض من القرض هو تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد.

وأكدت أن هذا القرض يندرج ضمن مبادرة المركزي المصري لدعم الصناعات والاستفادة من سعر الفائدة المخفضة والتي تبلغ 8%.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 