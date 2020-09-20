فاروق يوسف _ قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه لم يتواف حتى تاريخه بأي معلومات تخص انعقاد الجمعية العمومية ومناقشة تقسيم الشركة.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأوضحت شركة الحديد والصلب المصرية في خطاب للبورصة، أنه لم يتم إخطارها بأي خطاب رسمي من الشركة القابضة يفيد بموعد انعقاد الجمعية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحديد والصلب: لم نتلق أي خطاب رسمي يفيد بموعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة تقسيم الشركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.