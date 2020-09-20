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الحديد والصلب: لم نتلق أي خطاب رسمي يفيد بموعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة تقسيم الشركة

مال وأعمال حابي تبليغ
الحديد والصلب: لم نتلق أي خطاب رسمي يفيد بموعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة تقسيم الشركة
الحديد والصلب: لم نتلق أي خطاب رسمي يفيد بموعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة تقسيم الشركة
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فاروق يوسف _ قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه لم يتواف حتى تاريخه بأي معلومات تخص انعقاد الجمعية العمومية ومناقشة تقسيم الشركة.

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وأوضحت شركة الحديد والصلب المصرية في خطاب للبورصة، أنه لم يتم إخطارها بأي خطاب رسمي من الشركة القابضة يفيد بموعد انعقاد الجمعية.

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