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أحمد أبو حسين: كيانات مرتقبة عقب قرارات التقسيم الأخيرة

مال وأعمال حابي تبليغ
أحمد أبو حسين: كيانات مرتقبة عقب قرارات التقسيم الأخيرة
أحمد أبو حسين: كيانات مرتقبة عقب قرارات التقسيم الأخيرة
CairoBank

رنا ممدوح _ يرى أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن هناك عدة تحديات تواجه سوق المال خلال الربع الأخير من العام الجاري، ومنها تزايد الاحتمالات حول حدوث موجة ثانية لفيروس المستجد.

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وقال أبو حسين، إن العوامل الخارجية تستحوذ على الحصة الأكبر من التحديات المرتقبة، فمع اقتراب الانتخابات الأمريكية أيضًا والضبابية حول تداعيات هذا المشهد، يثير ذلك القلق لدى شريحة كبيرة من المتعاملين بأسواق المال.

تداعيات الجائحة والانتخابات الأمريكية تصعب التنبؤ بالمستقبل

وأوضح أنه “على المستوى المحلي، يوجد لدى البورصة المصرية مقاومات تؤهلها لموجة صعود جديدة، خاصة مع استقرار المؤشرات الاقتصادية وإيجابية التصنيفات الائتمانية لمصر”.. لكنه يرى أن ملامح سيناريو سوق المال أصبحت بعد أزمة كورونا مرتبطة بشكل أساسي بالأحداث العالمية.

وعلى مستوى القطاعات يتوقع أبو حسين، أن قطاعي البنوك والعقارات مؤهلان لتحقيق طفرة جديدة في الأداء، خاصة مع تماسكهما خلال أزمة كورونا.

كما حدد من ضمن التحديات التي تواجه البورصة انخفاض التنوع بين الشركات المقيدة، وندرة الكيانات المتخصصة ذات الملاءة المالية القوية. ولذلك فهو يرى أن قرار التقسيم المتخذ من قبل بعض الشركات المقيدة، وخاصة ذات الأنشطة المتنوعة، يلبي من احتياجات المستثمرين ويخلق كيانات قوية تجذب رؤوس أموال للبورصة.

وعلق أبو حسين على الأسباب التي تدفع الشركة لاتخاذ مثل هذا القرار قائلاً: “لا يشترط أن يكون قرار التقسيم لدى كيانات ذات أنشطة متنوعة، فعلى سبيل المثال قرار القابضة المعدنية لفصل نشاط المحاجر عن شركة الحديد والصلب المصرية جاء لمصلحة المساهمين في المقام الأول”.. فنشاط المحاجر وفقًا لهذا المثال يمثل نقطة قوة، ويأتي قرار فصله إلى شركة جديدة ضمانًا لتحقيق مبدأ الاستمرارية وكبح المزيد من الخسائر.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وافق بجلسته رقم 431 على دعوة الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة الحديد والصلب المصرية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل للموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

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