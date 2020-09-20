قناة السويس لتوطين التكنولوجيا تخاطب مصر للتأمين لرد ما تحصلت عليه من أموال جامعة 6 أكتوبر

فاروق يوسف _ تستعد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لمخاطبة شركة مصر للتأمين، والشركة القابضة للتأمين، ووزير قطاع الأعمال، وذلك لفسخ الاتفاق الباطل الذي وقعته الشركة الأولى مع سيد تونسي، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.

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وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن مضمون الخطاب سيتضمن رد مصر للتأمين ما تحصلت عليه من اموال دون وجه حق من أموال جامعة 6 أكتوير، واموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وعوائدها نتيجة هذا الاتفاق.

يذكر أن سيد تونسي أبرم اتفاقية مع شركة مصر للتأمين خلال الخمس أعوام السابقة، تتضمن إنهاء علاقة الأخيرة في جامعة 6 أكتوبر مقابل 470 مليون جنيه.

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