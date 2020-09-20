إيهاب رشاد: عودة شبح كورونا لن تغير من الاتجاه الصاعد المتوقع للبورصة

رنا ممدوح _ جدد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، نظرته التفاؤلية لاتجاهات البورصة المرتقبة في الربع الأخير من العام، على الرغم من التحديات العالمية.

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وقال رشاد: إذا تأكدت مؤشرات اقتراب موجة ثانية لجائحة كورونا وفقًا لما تتوقعه بعض الدول، فمن شأن هذا أن يعزز من حركة أسواق المال العالمية، حيث إنها تعد أكثر القنوات الاستثمارية أمانًا.

واستبعد أن تهبط مؤشرات البورصة المصرية لمستويات مارس الماضي، خاصة مع استفادة عدد كبير من القطاعات من تداعيات أزمة كورونا، وبالأخص قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والمدفوعات الإلكترونية.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن يشهد النصف الثاني من سبتمبر الجاري، استمرار الحركة العرضية، لتنتهي باختراق مستوى المقاومة 11200 نقطة إلى أعلى.

وأوصى رشاد بالإسراع بتزويد البورصة المصرية بالوقود الذي يضمن استمراريتها، والذي يتمثل في طرح شركات جديدة تتعطش لها سوق المال، لافتًا إلى أهمية ما يحققه تنوع المنتجات أمام المستثمرين من تحسن لمعدلات السيولة.

وأوضح، أن تنفيذ السيناريو الإيجابي مرهون بتحسن النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث من العام الجاري، خاصة في إطار استمرار الحزم التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. مرجحًا أن يكون قطاع الأدوية فرس الرهان لتحقيق أداء جيد خلال الفترة المقبلة.

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