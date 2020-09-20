البورصة المصرية تترقب موجة كورونا الثانية وتداعيات الأحداث العالمية

رنا ممدوح _ تضاربت التوقعات حول سيناريوهات حركة البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري.. يرجح البعض أن تدعم الأحداث العالمية المرتقبة موجة الصعود المنتظرة، في حين يرى آخرون أن هذه االأحداث تسبب قلق المتعاملين.

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ورأى مشاركون استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، أن البورصة المصرية تتمتع بنقاط قوة تؤهلها لإنهاء العام باختراق قمة جديدة، ومنها العودة التدريجية التي شهدتها البورصة للاستثمارات الأجنبية والعربية.

وأوصى أحد المشاركين بتلبية احتياجات المستثمرين بطرح شركات جديدة، تحقق لديهم مبدأ التنوع في الفرص الاستثمارية.

وقال مشاركون إن قرارات التقسيم المتخذة من قبل الشركات المقيدة مؤخرًا عملت على تحقيق هذا المبدأ بطريقة غير مباشرة.

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وحول قطاعات البورصة، فقد ذهب رهان الربع الأخير إلى القطاعات الدفاعية باعتبارها الأقوى لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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