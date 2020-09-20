البورصة: تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على مصر للفنادق بقيمة 25.242 مليون جنيه

فاروق يوسف _ فارأعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر للفنادق لعدد 2,562,682 سهم. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت البورصة في بيان لها، أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 25.242جنيه يذكر أن هذه هي العملية الأولى والوحيدة في الربع ساعة الأولى من بداية تعاملات اليوم خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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