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البورصة: تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على مصر للفنادق بقيمة 25.242 مليون جنيه

مال وأعمال حابي تبليغ
البورصة: تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على مصر للفنادق بقيمة 25.242 مليون جنيه
البورصة: تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على مصر للفنادق بقيمة 25.242 مليون جنيه
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فاروق يوسف _ فارأعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر للفنادق لعدد 2,562,682 سهم.

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وأفادت البورصة في بيان لها، أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 25.242جنيه

يذكر أن هذه هي العملية الأولى والوحيدة في الربع ساعة الأولى من بداية تعاملات اليوم

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 