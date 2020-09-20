أخبار عاجلة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل قبل النوم مباشرة؟؟.. (مفاجأة) -
بينها الكلى والكبد.. الحبة السوداء تعالج ”11 مرض” ولها فوائد جمة لا يستغني عنها أحد -
أبل تكشف رسميًا عن مواصفات هواتفها الجديدة آيفون 12 بتقنية الـ 5G -
هندي يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع.. والسبب؟؟ -
اجتماع مرتقب لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن -
ياسمين الحواري تتعمد كشف بطنها وأردافها.. والجمهور يغازلها -
بعد تجديده آلياً.. 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي إلى منزلك -
رنا سماحة تكشف موعد زواجها وتفاصيل قصة حبها للملحن سامر ابو طالب ..فيديو -
الجمهور يرشح نادين نسيب نجيم لشخصية الملكة كليوباترا بدلا من جال جادوت ! -
إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا والجمهور قلق على مي عمر -

أوراسكوم كونستراكشون: العمومية وافقت على تعيين شوشة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي خلفا لبشارة

مال وأعمال حابي تبليغ
أوراسكوم كونستراكشون: العمومية وافقت على تعيين شوشة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي خلفا لبشارة
أوراسكوم كونستراكشون: العمومية وافقت على تعيين شوشة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي خلفا لبشارة
CairoBank

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، في جلستها المنعقدة الخميس الماضي، على تعيين ندى شوشة عضو مجلس إدارة غير تنفيذية – مستقلة، بدلا من خالد بشارة بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فجاء ذلك تنفيذاً لمواد النظام الأساسي لشركة أوراسكوم كونستراكشون.

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أن مجلس إدارة الشركة قام بترشيح ندى شوشة، كعضو مجلس إدارة غير تنفيذية مستقلة للمجلس.

وبحسب الشركة، فشوشة هي مديرة تنفيذية متمرسة في قطاعات الخدمات المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتشغل حالياً مناصب في العديد من المجالس بما في ذلك نائب رئيس وعضو لجنة الاستثمار في صندوق المشروعات المصري الأمريكي وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر في بنك فلسطين (WBG)، وعضو مجلس الإدارة ولجنة تدقيق في AXA (مصر).

وشغلت شوشة مؤخراً منصب مديرة إقليمية لمصر وليبيا واليمن في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي انضمت إليها في عام 2002.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوراسكوم كونستراكشون: العمومية وافقت على تعيين شوشة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي خلفا لبشارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 