سيتي إيدج تطلق المرحلة الثانية من مزارين أيلاندز بمدينة العلمين الجديدة

أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مزارين أيلاندز بمدينة العلمين الجديدة، وذلك عقب بيع جميع وحدات المرحلة الأولى.

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وقال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، إن نجاح المرحلة الأولى من مزارين أيلاندز، وإطلاق المرحلة الثانية، يعكس ثقة العملاء في مشروعات الشركة وخاصة في مدينة العلمين الجديدة، التى تمثل مرحلة جديدة للتطوير العقاري في السوق المصرية، كما أنها تضع تعريفاً جديدة لمدينة العلمين باعتبارها مدينة متكاملة تعمل طوال السنة لتساهم في تحقيق مستقبل مستدام للبلاد، كأحدث وأهم مدن الجيل الرابع.

وقال محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إن مشروع أبراج العلمين الجديدة هو الأول من نوعه. حيث أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة بإنشاء أبراج بإطلالة مباشرة على الشاطئ في الساحل الشمالي وجميع انحاء الجمهورية بشكل عام بارتفاع يصل إلى 44 طابقًا، موضحا أن نفاذ وحدات المرحلة الأولي يزيد من مسئولية الشركة بضرورة تقديم منتج عقاري يليق بثقة العملاء في مشروعاتها.

وأضاف المكاوي أن مزارين هو كومبوند في مدينة العلمين الجديدة يطل على الأبراج السكنية وبجوار North Square – أكبر مشروع تجاري بالساحل الشمالي- ويمتد المشروع على مساحة 707 فدان مكونة من مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية منها فيلات مستقلة، وتوين هاوس، وشاليهات وشقق فاخرة.

تقع مرحلة مزارين أيلاندز على مساحة حوالي 128 فدانًا وتتكون من 285 فيلا، تتراوح مساحاتها من 364 مترًا مربعًا إلى 672 مترًا مربعًا، وشاطئ يمتد على البحيرات بطول 700 متر.

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