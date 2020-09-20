مصادر: وزارة الصناعة تربط تمديد رسوم استيراد الحديد بإصدار الرخص الجديدة وتوافر الخردة من المباني المخالفة

بكر بهجت _ كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أنه من المرجح أن يتم تمديد العمل بنفس الرسوم الحالية والمقررة بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البيليت، وذلك للمرة الثالثة منذ صدور القرار الوزاري رقم 346 والصادر خلال شهر أبريل 2019.

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وأضافت المصادر في تصريحاتها لجريدة «دوت الخليج” أن قرار الوزارة مرهون بمحورين رئيسيين، يتمثل أولهما في إصدار الرخص التي طلبتها مصانع الدرفلة للتحول إلى مصانع متكاملة، ما سيقلل من حجم استيراد البيليت والحديد، مشيرين إلى أن المحور الثاني يرتكز على كميات الخردة التي توفرت نتيجة عدم الحكومة للمباني المخالفة.

وتابعت المصادر أن الوزيرة نيفين جامع عقدت اجتماعًا مع رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط لمناقشة ملف رخص الحديد على أن يتم تمديد العمل بالرسوم على واردات الحديد عند الموافقة على منح الرخص، أو بدء الخفض التدريجي للرسوم في حالة تأجيل البت فيها، مع استبعاد إمكانية إلغاء الرسوم، موضحة أن الوزارة تضع في اعتبارها ملف أسعار الطاقة والتي من المتوقع أن يتم خفضها من 4 دولارات إلى ما بين 3.5 و2.5 دولار.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في شهر أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر بصفة دورية؛ وعقدت اللجنة بالفعل اجتماعها الأول في نفس الشهر وخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات، ومن المقرر أن تصدر اللجنة قرارها خلال الأيام الحالية.

وفي أبريل عام 2019 أصدر وزير التجارة والصناعة حينها عمرو نصار، قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار.

وبحسب القرار تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء» عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.

كما تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط «البيليت» لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.

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