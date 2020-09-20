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بنك قناة السويس يقلص حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 9.29%

مال وأعمال حابي تبليغ
بنك قناة السويس يقلص حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 9.29%
بنك قناة السويس يقلص حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 9.29%
CairoBank

رنا ممدوح _ قلص بنك قناة السويس حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 10.001% إلى 9.29%.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باع بنك قناة السويس عدد 282.662 ألف سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 3.644 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 12.89 جنيه للسهم الواحد، وقامت برايم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الشركة بنسبة 33.95%، يليه على محجوب بنسبة 30.43%، ثم بنك قناة السويس 9.29%.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 