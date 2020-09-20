علاء السبع: السيارات التركية مقومة بالدولار ولن تتأثر بتراجع الليرة

شاهندة إبراهيم _ أرجع علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، عدم تأثر المركبات القادمة من تركيا بتراجع الليرة بسبب أن العربات التي يتم استيرادها تُقيَّم وتُربَط بالدولار، مشيرًا إلى أن معظم الشركات التي تستورد من إسطنبول تستخدم العملة الأمريكية في عملياتها الاستيرادية.

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وحول عدم انعكاس هبوط أسعار صرف الدولار إلى مستوى15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وهو أقل سعر معروض في السوق ليقترب بذلك من أرقام ما قبل جائحة كورونا، اعتبر علاء السبع أن تراجعها محدود ويمثل أقل من 1% من قيمة السيارة.

وتطرق إلى أن اليورو سلك منحنى صعوديًّا ليقفز بنحو 10% خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 19 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا في السابق، وعلى الرغم من ذلك فإن أسعار المركبات الأوربية لم ترتفع بنفس النسبة المذكورة ولكنها بدأت تشهد زيادة تتراوح بين 3 إلى 5%، موضحًا أن السيارات ليست من السلع التي تتأثر بصورة سريعة بتحركات العملات الأجنبية، نظرًا لوجود مخزون قديم، فضلًا عن أن الوكلاء يحاولون امتصاص جزء من الزيادة في الشحنات الجديدة للمنافسة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة «السبع» استمرار رحلة صعود اليورو لحين انتهاء الانتخابات الأمريكية، وهو الأمر الذي بدوره يدفع لارتفاع السيارات الأوربية الفترة القادمة.

وحول اتجاه عدد من الوكلاء المحليين لإطلاق خدمات البيع أونلاين الفترة الماضية، قال علاء السبع، إن السيارات من السلع التي يصعب بيعها عن طريق الدفع الإلكتروني، وهو ما أرجعه إلى أنها تتداول بأسعار متفاوتة من مكان إلى آخر، راهنًا نجاحها في المركبات التي يتم تسعيرها وتسويقها في السوق المحلية من خلال وكيل رسمي واحد.

وشهدت الفترة الماضية إطلاق 3 شركات عاملة في السوق المحلية خدمات البيع أونلاين للعلامات التجارية شيري الصينية وتويوتا اليابانية وسيتروين الفرنسية.

وعلى الرغم من ذلك، أكد أنها خطوة ضرورية لا بد منها ولا محالة من بلوغها، وتأتي عن طريق التحول الرقمي وتتماشى مع سياسات الدولة في ضوء الإجراءات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا عبر الحد من التجمعات.

وقال السبع في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، إن مبيعات سوق السيارات المصرية بدأت تبدي ملامح تحسن عقب الفتح التدريجي للاقتصاد وعودة الأعمال وبعد إغلاق وتعليق حركة المرور وإصدار التراخيص، وهو ما دفع لحدوث حالة من الضغط في معدلات الطلب مع قلة المخزون في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وفي الوقت نفسه، يرى أن حجم الطلب لا يتسم بالارتفاع، نظرًا لتأثر وضعف الظروف الاقتصادية بفعل مواجهة تداعيات وباء كورونا، وهو ما قلل من شهية المستهلكين على الشراء، فضلًا عن أن الحالة المزاجية باتت سيئة وملبدة بالغيوم لدى الجميع.

ورجح في حالة استمرار وتيرة أعمال المصانع الأم بنفس الطاقة الإنتاجية الحالية التي انخفضت للنصف جراء الوضع الصحي العالمي، أن تشهد السوق المصرية معروضًا يتسم بالضعف من المركبات المستوردة، وعلى الرغم من ذلك تكهن أن يُسجل الربع الرابع من 2020 نفس مبيعات الفصل المقارن من 2019 ليقبع عند ذات الحدود المحققة في العام الماضي.

وأوضح أن السياسات التسويقية التي تنتهجها الشركات في الوقت الحالي تعتمد في الأساس فقط على إظهار المنتجات والموديلات الجديدة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العروض قليلة للغاية لعدم وجود معروض كافٍ على نحو تسبب في طفو ظاهرة الأوفر برايس على السطح بقوة، وعلى وجه الخصوص في المركبات المستوردة.

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