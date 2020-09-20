مؤشر البورصة الرئيسي يقلص خسائره الصباحية بنحو 20 نقطة بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ خفض مؤشر البورصة الرئيسي من خسائره الصباحية بنحو 20 نقطة ليتداول عند مستوى 10.983 نقطة في منتصف التعاملات مقابل 10961 نقطة بالمستهل، مسجلا تراجع بنسبة 0.61%.

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وتراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 1.5%، ليتداول عند مستوى 66.35%.

في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.76%، و 1.37% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 629.378 مليون جنيه على 174 شركة من خلال 21736 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على اسهم شركة مصر للفنادق المصدرة لعدد 2.562 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.242 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 114 شركة مقابل تراجع 34 في حين لم تتغير أسعار 26.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 3.113 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 5.480 مليون جنيه، مقابل 2.367 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.409 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 15.789 مليون جنيه، مقابل 14.380 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.522 مليون جنيه، منها 2.805 مليون جنيه للأفراد، و1.717 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 9.98%، ثم سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.97%.

في حين تصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.77%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 8.13%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.96%.

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