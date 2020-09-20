هشام أبو العطا: القابضة للتشييد تنتهي من تعديل خطة تطوير شركة مصر الجديدة

بكر بهجت _ انتهت الشركة القابضة للتشييد من التعديلات الخاصة بخطة تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتي طلبها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع الوزير وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال الأسبوع الجاري لاعتماد الخطة، وفق هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف أبو العطا في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أنه تم إدخال بعض التعديلات على الخطة خلال الأسبوعين الماضيين وذلك لعرضها في صورتها النهائية على الوزير ومجلس إدارة الشركة، لافتًا إلى أن الاجتماع سيناقش جميع المحاور والبنود التي تضمنتها الخطة والأهداف الخاصة بها، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإمكانيات التي تتمتع بها الشركة ومحفظة الأراضي المملوكة لها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

تحقيق أكبر استفادة من إمكانيات الشركة ومحفظة أراضيها بالتعاون مع القطاع الخاص

وتستهدف الاستراتيجية وفق ما نشرته «دوت الخليج» مؤخرًا وضع خطة خاصة بمحفظة الأراضي المتواجدة في منطقة هيليوبوليس الجديدة وهليوبارك بالكامل، وتحديد الأراضي والمساحات التي سيتم تقسيمها، مع تحديد المناطق التي ستتولى مصر الجديدة للإسكان تطويرها بنفسها، والأراضي التي سيتم تطويرها عبر الدخول في شراكات مع آخرين، ومجلس الإدارة هو من سيقرر طريقة طرحها على الشركاء المحتملين في التطوير فيما بعد، كما أن الأصول الأخرى كحديقة الميريلاند ومبنى غرناطة التاريخي، من الممكن أن يتم تطويرها ورفع كفاءة استغلالها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقبل أسبوعين قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لجريدة «دوت الخليج» إن التعديلات التي طلب إجرائها على الاستراتيجية المقترحة بشأن تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لا تتضمن تعديلات جوهرية، ولكنها تستهدف توضيح المزيد من التفاصيل الخاصة بمحاور استغلال الأصول وآليات تطوير محفظة الأراضي.

وأشار توفيق إلى أن الخطة المقترحة من مجلس إدارة الشركة واقعية وجيدة جدًّا، وليس لدينا إلا ملاحظات صغيرة على بعض المحاور، مع طلب المزيد من التفاصيل قبل اعتمادها نهائيًّا والكشف عنها، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور في تطوير جزء من محفظة الأراضي التابعة لمصر الجديدة للإسكان، إلى جانب المشاركة في رفع كفاءة استغلال باقي الأصول التابعة.

وتابع أن الاستراتيجية تستهدف وضع خطة تطوير لمحفظة الأراضي المتواجدة في منطقة هيليوبوليس الجديدة وهليوبارك بالكامل، وتحديد الأراضي والمساحات التي سيتم تقسيمها، مع تحديد المناطق التي ستتولى مصر الجديدة للإسكان تطويرها بنفسها، والأراضي التي سيتم تطويرها عبر الدخول في شراكات مع آخرين، ومجلس الإدارة هو من سيقرر طريقة طرحها على الشركاء المحتملين في التطوير فيما بعد.

وأضاف توفيق: “من الطبيعي أن نحتاج للدخول في شراكات وتحالفات لتطوير جزء من محفظة الأراضي التابعة لمصر الجديدة للإسكان، فالشركة لا تمتلك القدرة على تطوير ما يزيد على 20 مليون متر بمفردها”.

وبحسب أحدث البيانات التي أعلنتها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فإن صافي أرباحها تراجع بصورة هامشية بنسبة 0.9% وذلك بعد خصم الضريبة لتصل إلى 372.791 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 376.390 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وانخفضت إيرادات النشاط، بنسبة 20% لتصل إلى 1.099.463 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من بداية يوليو 2019 وحتى يونيو الماضي، مقابل 1.228.534 مليار جنيه بالفترة المناظرة، كما تراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 869.763 مليون جنيه مقابل 869.046 مليون جنيه بالفترة المماثلة، وتساوى النصيب الأساسي للسهم في الأرباح خلال الفترة مع العام المقارن عند 0.28 جنيه.

وفي مايو الماضي اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة اعتبارًا من 22 مايو 2020 ولمدة عام، حيث تولى خالد زكريا العادلي منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وتولى تامر محمد ناصر منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وحصل إسماعيل محمود إسماعيل على منصب العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ، وتتولى سهر الدماطي منصب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، ومحمد مصطفى اللاهوني منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

ووافقت العمومية على اعتماد قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم 85 لسنة 2020 بشأن قبول استقالة أعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المعينين مع توجيه الشركة لهم عن فترة تمثيلهم للشركة.

ووافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/2021 بحجم إيرادات نشاط جارٍ قيمته 1.695 مليار جنيه بصافي ربح يبلغ 562.129 مليون جنيه، على أن تقوم الشركة ببذل مزيد من الجهد لزيادة الفائض المحقق خلال عام الموازنة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج