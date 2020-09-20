بنك إنجلترا: يجب تحفيز ثورة تكنولوجية تجهز الشركات لعالم ما بعد كورونا

وكالات _ ذكر رئيس بنك إنجلترا، الخبير الاقتصادي، أندي هالدان أن الحكومة البريطانية يجب أن تتخذ إجراء لتحفيز ثورة تكنولوجية ستؤدي إلى اقتصاد “أسرع وأذكى” وتجهز الشركات لعالم ما بعد وباء فيروس كورونا.
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وكتب هالدان في مقال مشترك مع تشارلي مايفيلد، الرئيس السابق لـ”شراكة جون لويس” لصحيفة “ذا ميل” اليوم إن الانتعاش في المملكة المتحدة في يوليو الماضي كان أبعد وأسرع من المتوقع، لكن هناك حاجة لمجموعة جديدة كاملة من الإجراءات، من بينها حوافز ضريبية والوصول إلى تمويل، لمساعدة الملايين من الشركات في التكيف تأتي التوصية السياسية النادرة قبل أسابيع فقط من كشف وزير الخزانة، ريشي سوناك عن ميزانته ومراجعة الإنفاق لإنقاذ الوظائف وإحياء الاقتصاد المتضرر بسبب فيروس كورونا.
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