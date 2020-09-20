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الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 8.6%

مال وأعمال حابي تبليغ
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 8.6%
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 8.6%
CairoBank

رنا ممدوح _ قلصت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، حصتها في رأسمال المنصورة للدواجن من 9.48% إلى 8.64%.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عدد 170.141 ألف سهم من أسهم المنصورة للدواجن بقيمة إجمالية 1.786 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 10.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المنصورة للدواجن بنسبة 9.84%، يليها الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 8.64%، ثم طارق عبد الرازق نائب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 8.005%.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 