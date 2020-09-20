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ميتسوبيشي موتورز تعتزم بيع حصتها في مشروع بالصين مع دونجان

مال وأعمال حابي تبليغ
ميتسوبيشي موتورز تعتزم بيع حصتها في مشروع بالصين مع دونجان
ميتسوبيشي موتورز تعتزم بيع حصتها في مشروع بالصين مع دونجان
CairoBank

وكالات _ أعلنت “ميتسوبيشي موتورز” و”ميتسوبيشي كورب” و”إم سي آي سي القابضة” عزمها بيع حصصها في مشروع مع “هاربين دونجان للمحركات” ومجموعة “تشاينا تشانجان أوتوموبيل”، وفقا لبيان من هاربين دونجان لبورصة شنغهاي.

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وذكر البيان أن ميتسوبيشي موتورز و ميتسوبيشي كورب و”إم سي آي سي القابضة” تمتلك معا 30% من أسهم مشروع المحركات.

وتعتزم هاربين دونجان شراء 19.6%، بينما ستشري تشانجان، التي تمتلك بالفعل حصة مسيطرة، 10.4% .

وقالت هاربين دونجان إنها ستدفع 157 مليون يوان (23 مليون دولار) نقدا مقابل الحصة، بالإضافة إلى الضرائب المحتملة.

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