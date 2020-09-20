وكالات _ أعلنت “ميتسوبيشي موتورز” و”ميتسوبيشي كورب” و”إم سي آي سي القابضة” عزمها بيع حصصها في مشروع مع “هاربين دونجان للمحركات” ومجموعة “تشاينا تشانجان أوتوموبيل”، وفقا لبيان من هاربين دونجان لبورصة شنغهاي.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وذكر البيان أن ميتسوبيشي موتورز و ميتسوبيشي كورب و”إم سي آي سي القابضة” تمتلك معا 30% من أسهم مشروع المحركات.
وتعتزم هاربين دونجان شراء 19.6%، بينما ستشري تشانجان، التي تمتلك بالفعل حصة مسيطرة، 10.4% .
وقالت هاربين دونجان إنها ستدفع 157 مليون يوان (23 مليون دولار) نقدا مقابل الحصة، بالإضافة إلى الضرائب المحتملة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتسوبيشي موتورز تعتزم بيع حصتها في مشروع بالصين مع دونجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.